Rusya nasıl bir ülkedir? Rusya hakkında öğrendiğinizde çok şaşıracağınız bilgiler nelerdir?
Soğuk iklimi, votkası ve dünyaca ünlü matruşkalarıyla tanıdığınız Rusya, birçok alanda da ilklerin ülkesidir. Sosyal hayatı ve tarihsel gelişimi açısından da çok radikal bir ülkedir. Peki, Rusya hakkında bilmediğimiz daha neler var? Detaylar haberimizde...
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Dünyanın en tanınmış ülkelerinden biri olmasına rağmen, Rusya'nın tarihi hakkında keşfedebileceğiniz birçok şaşırtıcı gerçek var. İşte Rusya hakkında 15 ilginç gerçek!
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1. RUSYA DÜNYA'NIN EN BÜYÜK ÜLKESİDİR
Belki Rusya'nın oldukça büyük olduğunu zaten biliyordunuz, ama ne kadar büyük olduğunu biliyor muydunuz? Toplam 6,601,665 mil kare (17,098,242 kilometrekare) yüzölçümüyle Rusya, tüm dünya ülkeleri arasında en büyüğüdür. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ikinci en büyük ülke olan Kanada'dan %70 daha büyüktür ve üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin iki katından daha fazladır.
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2. DÜNYANIN EN UZUN SINIRINA SAHİP ÜLKEDİR
Dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya'nın aynı zamanda en uzun sınıra sahip olması şaşırtıcı değil! Toplam sınır uzunluğu 35,910 mil (57,792 km) olup, bu sınırı 14 ülke ile paylaşmaktadır. Sınırları, Polonya, Litvanya ve Baltık Denizi arasındaki Kaliningrad eksklavı nedeniyle Polonya'nın batısına kadar uzanmaktadır.
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3. YÜRÜRLÜKTE OLAN EN ESKİ PARA BİRİMLERİNDEN BİRİNE SAHİP
Rus Rublesi 13. yüzyıldan beri çeşitli şekillerde dolaşımda bulunmaktadır. Bugün dolaşımda olan ve bundan daha eski olan tek para birimi İngiliz Sterlini'dir. Rusya, Ruble'yi ilk kez Orta Çağ'da kullanmıştır ve muhtemelen adını Rusça'da “kesmek” anlamına gelen “rubit” fiilinden almıştır.
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4. RUSÇA İKİ UZAY DİLİNDEN BİRİDİR
Dünyanın dört bir yanından gelen ve farklı diller konuşan astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl birlikte çalışabildiklerini merak ettiyseniz, artık merak etmeyin! ISS için resmi bir dil olmasa da, İngilizce ve Rusça başlıca seçeneklerdir. ABD'li astronotlar bile uzaya gitmek için eğitimlerinin bir parçası olarak Rusça öğrenmek zorundadır.
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5. RUSYA ALASKA'YI 1867'DE ABD'YE SATTI
Rusya, 1725'ten beri Alaska'ya yerleşimci gönderiyordu. Ancak mali durumunu düzeltmek isteyen Rusya, Kuzey Amerika'daki toprak iddialarını ABD hükümetine 7.2 milyon dolara (bugünün parasıyla yaklaşık 125 milyon dolar) satmayı teklif etti. Rusya bu teklifi 1859'da yaptı ve ABD'yi güçlendirmenin, Rusya'nın Pasifik'teki en büyük rakibi olan İngiltere'yi zayıflatacağını umuyordu. Amerika'nın İç Savaşı, satışı geciktirdi. Yine de her iki ülkenin temsilcileri 28 Mayıs 1867'de anlaşmayı imzaladı. Aynı yılın 18 Ekim'inde Rusya bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne devretti.
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6. DÜNYA NÜFUSU'NUN YÜZDE 1,87'SİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Rusya, 146.123.072 tahmini nüfusu ile dünyanın en kalabalık 9. ülkesidir. Bu çok büyük bir rakam olsa da, ülkenin ne kadar büyük olduğu düşünüldüğünde, Rusya'nın nüfus yoğunluğu şaşırtıcı derecede düşüktür! Mil kare başına 23 kişi (km² başına 9 kişi) ile dünyanın en az yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir.
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7. DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN SOĞUK YER RUSYA'DA
Rusya'ya bağlı Saha Cumhuriyeti'ndeki Oymyakon köyü, “Dünya'da kalıcı olarak yaşanılan en soğuk yer” olarak biliniyor. Ortalama kış sıcaklıkları -58 Fahrenheit (-50°C) dereceye kadar düşüyor ve kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 96,2 Fahrenheit (-71,2°C) olarak ölçülmüştür.
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8. İLK MATRUŞKA OYUNCAKLARI 1890 YILINDA ÇIKMIŞTIR
Artık dünya çapında Rusya'nın bir sembolü olarak bilinen iç içe geçmiş bebekler, Rusya'da Matruşka bebekleri olarak bilinmektedir. İlk set 1890 yılında Vasily Zvyozdochkin tarafından oyulmuş ve ardından her ikisi de Savva Mamontov'un malikanesinde çalışan Sergey Malyutin tarafından boyanmıştır.
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9. RUSYA'NIN NEREDEYSE YARISI ORMANLARLA KAPLIDIR
Tam olarak yüzde 49,4 ve ülkenin ne kadar büyük olduğu düşünüldüğünde, bu çok fazla ağaç demek! Bunun yaklaşık üçte biri “birincil orman”, en kalın ve biyolojik çeşitliliği en yüksek ormanlık alan türüdür.
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10. RUSYA'DA VOLKANLAR VARDIR
Rusya'yı hayal ettiğinizde aklınıza genellikle soğuk kışlar, kutup tundraları ya da kalabalık şehirler gelir, volkanlar değil. Rusya, 61'i aktif olmak üzere 77 volkana ev sahipliği yapıyor. Rusya'daki son şiddetli patlama, 1872 yılında “Sinarka” yanardağının 1 Ocak 1872'de patlamasıyla meydana gelmiştir.
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11. DÜNYA'NIN EN DERİN GÖLÜNE SAHİPTİR
UNESCO, Baykal Gölü'nü 5,577 ft (1,700 m) ile dünyanın en derin gölü olarak kabul etmiştir. Sıradışı ve çeşitli tatlı su faunasıyla ünlü Baykal Gölü, 12,162 mil kare (31,500 km²) alana sahiptir ve dünyadaki donmamış tatlı su rezervinin %20'sini barındırmaktadır. Güneydoğu Sibirya'da yer alır ve aynı zamanda 25 milyon yıllık yaşıyla dünyanın en eski gölüdür.
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12. UZAYA ÇIKAN İLK İNSAN RUSYADANDI
Yuri Gagarin, günümüz Rusya'sının öncüsü olan Sovyetler Birliği'nde doğdu. Sovyetler Birliği, Yuri'yi ilk mürettebatlı uzay görevine gönderdi. Uzay aracı Vostok 1, saatte yaklaşık 17.000 mil (27.400 km/saat) yol kat ederek Dünya'nın etrafında 108 dakika boyunca dönmüştür.
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13. RUSYA DÜNYANIN EN UZUN DEMİRYOLUNA SAHİPTİR
Rusya'nın Trans-Sibirya Demiryolu, Rusya'nın batıdaki başkenti Moskova ile Uzak Doğu'daki Vladivostok şehrini birbirine bağlamaktadır. Demiryolu 5,772 mil (9,289 km) uzunluğundadır ve sekiz farklı zaman diliminden geçmektedir. Rus hükümeti 9 Mart 1891'de kurulmasını emretmiş ve inşaat 21 Haziran 1904'te tamamlanmıştır.
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14. EN ÇOK VODKA TÜKETİLEN ÜLKE
Bu bir ülke klişesi olsa da, ortalama bir Rus'un ayda 17,28 shot vodka içtiği gerçekten de doğrudur. Bu, çok fazla alkol demek!
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15. TETRİS RUSYA'DA İCAT EDİLMİŞTİR
Tetris'in aslında bir Rus icadı olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir! Rus bilim adamı Alexey Pajitnov, 1984 yılında Moskova'da Electronika 60 bilgisayar sistemini kullanarak bu video oyununu yarattı. Tetris, Sovyetler Birliği'ni üç yıl daha terk etmedi; ardından hızla dünyaya yayılarak bugün bildiğimiz ve sevdiğimiz oyun haline geldi.
Kaynak: Thefactsite