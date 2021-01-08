Dünya müzik devinden Türk prodüktörlere ödül

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2020 yılında Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Alexiane ile çıkardıkları single’ları ile dikkat çeken Moses & Emr3ygul, Rusya’da uzun süre müzik listelerinde zirveyi korudu.

Ülke çapına yayılan ün ve başarısının ardından Moses & Emr3ygul, Dünya müzik devi Sony Müzik’in layık gördüğü Platin Plak ödülü ve milyonlara ulaşan albüm satışlarıyla ülkemizi gururlandırdı.

Shazam global listesinde aylardır yerini koruyan "A Million on My Soul" parçası Rusya’nın yanı sıra; Yunanistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Litvanya, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldovya, Lübnan ve Ermenistan’ın Top 200 listesinde ilk 10 içerisinde kendine yer buldu ve yükselmeye devam ediyor.