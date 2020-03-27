AA

Birlik tarafından yapılan açıklamada, "Birlik, tüm hükümetlerden zulme uğramış tüm mahkumların ve bunların dışında salgına tutuldukları yerde maruz kalma durumunda olanların serbest bırakılmasını, ülkeden ve kulların üzerinden haksızlık ve zulmün kaldırılması çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, her ülkedeki sağlık kurumları tarafından alınan kararlara uyulması ve onlarla iş birliği halinde olunması gerektiği vurgulandı.

SENEGAL'DE 2 BİNDEN FAZLA MAHKUMA BAĞIMSIZLIK GÜNÜ AFFI

Batı Afrika ülkesi Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkesinde kutlanan 4 Nisan Bağımsızlık Günü öncesinde 2 binden fazla mahkum için af yetkisini kullandı.

Ulusal televizyon RTS'den yapılan cumhurbaşkanlığı açıklamasında Sall'in 4 Nisan Bağımsızlık Günü dolayısıyla çoğu hırsızlık ve adi suçlardan hükümlü 2 bin 36 mahkumu affettiği belirtildi.

Bağımsızlık Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sadece cumhurbaşkanlığı sarayında askeri törenle kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Sall'in bu yıl olağandan fazla mahkumu, Birleşmiş Milletler'in virüsün yayılmasını önlemek için hapishanelerdeki yoğunluğun azaltılması tavsiyesine uyarak affettiği belirtiliyor.

Affedilenler arasında cinayet, tecavüz, pedofili, uyuşturucu kaçakçılığı, sığır hırsızlığı gibi ağır suçlarla hüküm giymiş mahkumlar bulunmuyor.

Öte yandan Senegal'de son 24 saatte vaka sayısı 6 artarak 96'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 130 testten 6'sının pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların 5'inin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi. Salgının başından bu yana ülkede 9 kişi iyileşti.