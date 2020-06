Dünya klavye şampiyonalarına "Türk damgası"

AA

Merhum eğitimci Dr. İhsan Sıtkı Yener, 1955'te Türk dili ve alfabesine en uygun olan F klavyeyi icat ederek, klavyenin on parmakla, bakmadan bilimsel olarak kullanılması metodunu geliştirdi.Yener, Türkiye'nin 1957'de yazım teknolojileri alanında dünyadaki en büyük meslek kuruluşu olan ve Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonuna (INTERSTENO) katılmasını sağladı.Türkiye'deki yarışlara bütün ticaret liselerinin ve sekreterlik okullarının iştirakini sağlayan Yener, en iyi derece yapanları ise Türk Milli Takımı'na aldı. Türk Milli Klavye Takımı,1965'ten itibaren iki yılda bir yapılan dünya şampiyonalarına katılmaya başladı.Yener'i hayal kırıklığına uğratmayarak bazıları rekor süreyle birçok dünya şampiyonlukları kazanan Türk klavyeciler, hocalarının mirasına sahip çıkıyor.- F klavyeye adanan bir ömürINTERSTENO Türkiye Temsilciliğini 30 yıldır sürdüren Seçkin Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 56 yıldır F klavyede daktilo ile bilgisayar kullandığını ve 1969'da Dünya Daktilografi Şampiyonası'nda rekor kırarak dünya şampiyonu olduğunu söyledi.F klavyenin Türkçeye en uygun klavye olduğuna işaret eden Köse, "F klavyede güçlü parmaklar Türkçede en çok kullanılan harfleri yazmaktadır. Sol el parmakları sesli, sağ el parmakları ise sessiz harfleri yazmak üzere dizayn edilmiştir. Aynı durum diğer klavyelerde, örneğin Q klavyede söz konusu değildir." dedi.- 39 dünya rekoru kırdılarKöse, Türkiye'de on parmakla yazıma en uygun F klavyeye geçilmesine rağmen, Q klavye kullanan başta ABD olmak üzere ilgili ülkelerin yeni bir klavyeye geçmediğini kaydetti.F klavyenin kişinin süratli ve seri yazmasına imkan vererek önemli bir zaman tasarrufu sağladığına dikkati çeken Köse, bu durumun aynı zamanda kullanıcıyı verimli yazı yazmaya sevk ettiğini dile getirdi.Türkiye'de 1955'ten beri Türkiye Daktilografi Şampiyonaları yapıldığını hatırlatan Köse, "Ülkemiz bugüne kadar 39'u dünya rekoru olmak üzere 100 dünya şampiyonluğu elde etti. Bu yıl yapılan Dünya İnternet Klavye Şampiyonasında da takımımız biri rekorla 3 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu oldu." diye konuştu.- "F klavye mecburi ders olsun" önerisiSeçkin Köse, F klavyenin yaygınlaştırılması için yarışların yanı sıra her ilde F Klavye Platformları oluşturmayı planladıklarını bildirdi.Platformun ilkini Afyonkarahisar'da kurduklarını aktaran Köse, şunları kaydetti:"Son 12 yılda Afyonkarahisarlı öğrenciler bu yaygınlaşmadan faydalanarak milli takıma seçilmeyi hak kazandılar ve katıldıkları yarışlarda dünya şampiyonluğu elde ettiler. F klavyenin ilkokul birinci sınıfın ikinci yarasından itibaren mecburi ders olarak öğretilmesini ve okullar arası yarışmalar düzenlenmesini önerdik. Türk genci bilimsel olarak bilgisayar klavyesini on parmakla öğrendiği zaman, önemli zaman ve ekonomik verim sağlayacak."