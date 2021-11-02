Biden, Glasgow'daki iklim konferansında uyudu mu?

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ABD Başkanı Joe Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) ilk gününde kameralar karşısında uyuduğu göründü.

ABD Başkanı Biden, insan hakları aktivisti Eddie Ndopu'nun iklimin engelliler üzerindeki etkisine ilişkin konuşması sırasında gözlerini açık tutamadı ve fark edilir bir şekilde uyudu.

ABD basınına yansıyan haberlerde, Washington’ın İngiltere saatinin dört saat gerisinde olduğunu belirtmenin önemli olduğu ifade edildi.

Biden, İngiltere'ye gelmeden önce G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için İngiltere saatinden bir saat ileri olan Roma'dan yeni gelmişti.

Görüşmeler, iklim kriziyle başa çıkmak için son bir şans olarak da nitelendiriliyor. ABD medyasında yer alan haberlerde ise, Biden’ın bu durumunun utanç verici bir hal olduğu ifade edildi.

TRUMP "UYKUCU JOE" DİYORDU

Eski ABD Başkanı Donald Trump da 2020’de Başkanlık Seçimleri sırasında Biden’ın hatalarına atıfta bulunarak "uykucu Joe" diye hitap etmişti.

Arada gaflarıyla konuşulan Biden, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında önemli bir savunma anlaşması hakkında ortak bir basın toplantısı düzenlerken Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın adını unutmuştu.