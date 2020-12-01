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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 44 milyonu aştı.

01.12.2020 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti
AA

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 44 milyon 27 bin 478 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 889 bin 585, ABD'de 8 milyon 223 bin 391, Brezilya'da 5 milyon 601 bin 804 ve Rusya'da 1 milyon 863 bin 467 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 257 bin 227'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 210 bin 489'a ulaştı.

Türkiye'de 30 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 404 bin 727 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde halen tedavi altında 18 milyon 136 bin 276 kişi bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 63 milyon 638 bin 696'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 474 bin 942 kişi hayatını kaybetti.

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