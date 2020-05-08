Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 900 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 903 bin 577'ye ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 1 milyon 287 bin 552 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 256 bin 855 ile İspanya, 215 bin 858 ile İtalya, 206 bin 715 ile İngiltere, 177 bin 160 ile Rusya, 174 bin 791 ile Fransa, 169 bin 430 ile Almanya, 133 bin 721 ile Türkiye, 132 bin 367 ile Brezilya ve 103 bin 135 ile İran izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 885 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Kanada (64 bin 835),Peru (58 bin 526),Hindistan (56 bin 351),Belçika (51 bin 420),Hollanda (41 bin 774),Suudi Arabistan (33 bin 731),Ekvador (30 bin 298),İsviçre (30 bin 126),Meksika (27 bin 634),Portekiz (26 bin 715),Pakistan (24 bin 644),İsveç (24 bin 623),Şili (24 bin 581),İrlanda (22 bin 385),Singapur (20 bin 939),ve Belarus (20 bin 168)."
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 270 bin 3 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 333 bin 935 kişi iyileşti.
Halen tedavi gören 2 milyon 299 bin 639 aktif enfekte kişi bulunuyor.
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