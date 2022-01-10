Dünya için alarm: Son 7 yıl tarihe geçti

AB Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin yıllık bulgularına göre, atmosferik sera gazı konsantrasyonları 2021 yılı boyunca artmaya devam etti.
Bu dönemde, küresel karbondioksit ve metan seviyesi ise rekor seviyeye ulaştı.
Dünya çapındaki orman yangınlarından kaynaklanan karbon emisyonları özellikle Sibirya'daki yangınlarla körüklenerek toplam 1850 megatona ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıl 1750 megaton olmuştu.
SELLERİN DAMGA VURDUĞU BİR YIL
Dünyada 2021'de yıllık ortalama sıcaklık 1991-2020 referans dönemi sıcaklığının 0,3 derece üzerinde, sanayi öncesi seviye olan ortalamanın ise 1,1-1,2 derece üzerinde gerçekleşti.
Böylece, dünya genelinde 2015-2021 dönemi açık ara farkla kayıtlara geçen "en sıcak 7 yıl" oldu.
Söz konusu dönemde 2015, 2018 ve 2021 yılları öne çıkarken, 2021'de Avrupa, Akdeniz'de şiddetli sıcak hava dalgaları ve Orta Avrupa'da sellerin damga vurduğu bir yaz geçirdi.
Son 30 yıllık referans dönemle karşılaştırıldığında, ortalamanın üstüne en fazla çıkan sıcaklık değerlerine sahip bölgeler arasında, ABD ve Kanada'nın batı kıyısından başlayıp Kuzey Doğu Kanada ve Grönland'a kadar uzanan şeridin yanı sıra Orta ve Kuzey Afrika ile Orta Doğu'nun büyük bir kısmı yer aldı.
Ortalamanın altına en fazla inen sıcaklık değerlerine sahip bölgeler ise Sibirya'nın batısı ve en doğusu, Alaska ve Büyük Okyanus'un ortası ve doğusu, Avustralya'nın çoğunluğu ile Antarktika'nın bazı bölgeleri oldu.
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