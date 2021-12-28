Dünyada günlük vaka rekoru kırıldı

Dünyada COVID-19 vakaları Omicron'un etkisi ile rekor kırdı.

Bloomberg'in haberine göre Pazartesi günü 1,44 milyon vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük rakam kaydedildi. Bu durumun en büyük nedeninin baskın varyant olan Omicron'un hızla yayılması olduğu düşünülüyor.

Dünyada 7 günlük ortalama vaka sayısı ise 841 bin olarak açıklanırken bu sayı, Güney Afrika'da Omicron'un ilk tespit edildiği tarihe kıyasla yüzde 49'luk bir artış anlamına geliyor.

Pazartesi günü itibariyle 7 günlük ortalama vaka sayısı da 841 bin olarak kaydedildi. Bu sayı, Güney Afrika'da Omicron varyantının ilk tespit edildiği tarihe göre yüzde 49'luk yükselişe işaret etti.