Dünya başkentlerindeki kadın başkanlar 0:00 / 0:00

Berlin Belediye Başkanlığına ilk kez bir kadının gelecek olması, Arnavutluk kabinesindeki kadın çoğunluğu cinsiyet eşitliğine ilişkin umut veren gelişmeler oldu. Ancak dünya başkentlerinde ya da büyük şehirlerinde kadın belediye başkanı sayısı o kadar umut verici değil... 206 ülkenin başkentinde ya da büyük şehrinde kadın başkan bulunan ülke sayısı 20'yi bulmuyor. Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberi…

Son günlerde Arnavutluk kabinesindeki kadın çoğunluğu, Almanya'nın başkenti Berlin'de ilk kez kadın bir belediye başkanının göreve gelecek olması dünya siyasetinde cinsiyet eşitliğine ilişkin umut veren gelişmeler arasında yer aldı. Ancak siyasi alanlarda daha doğrusu yerel yönetimlerdeki kadın temsiliyetine bakıldığında durumun o kadar da umut verici olmadığını söylemek mümkün.

Birleşmiş Milletler’in 2020 nüfus tahminine göre dünyada 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi bulunuyor, dünya nüfusunun %50.42'sini erkeklerin, 49,58'ini ise kadınların temsil ettiği tahmin ediliyor. Siyasetin herhangi bir alanında kadın temsiliyetinin nüfus oranındaki gibi temsil edilmediği açık ancak ortaya çıkan gerçekler de üzücü.

2021 yılında 206 ülkenin bulunduğu dünyada ülkelerin başkentinde ya büyük şehirlerinde görev yapan kadın belediye başkanı sayısı 20'yi bulmuyor...

AMSTERDAM

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın belediye başkanı 55 yaşındaki Femke Halsema. GroenLinks (sol yeşiller partisi olarak tanımlanabilir) adayı olan Halsema, 2018 yılından beri görevde Amsterdam’ın ilk kadın belediye başkanı olarak görev yapıyor.

İşçi Partisi'nde çalışmadan önce, Utrecht Üniversitesi'nde kriminoloji konusunda uzmanlaşarak sosyal bilimler okudu. Daha sonra sol görüşlü yeşil parti Groenlinks'e geçti ve 1998'de parlamentonun alt meclisi üyesi olarak seçildi.

Halsema, parlamentoda mültecilerle ilgili ve seks işçiliğine yasal düzenleme getirilmesine ilişkin çalışmalar yürüttü. 2002-2010 yılları arasında parti lideriydi ve ardından sıcak siyasetten geri çekildi. 2010'dan belediye başkanı seçildiği döneme kadar belgesel çektiği, yazarlık yaptığı ve sivil toplum alanında çalıştığı ifade ediliyor.

Belediye başkanı olarak seçildikten sonra yemin töreninde konuşan Halsema, her türlü ayrımcılığın yaşanmaması için elinden geleni yapacağını, "Amsterdam'ın özü özgürlüktür" sözleriyle anlattı.

2019 yılında Amsterdam'da bulunan genelevler bölgesi Red Light Districht'in kapatılması için çalışmalar yapılacağını söylemişti. Halsema 2021 başında Red Light’ın kapatılıp şehir merkeziden uzak bir bölgesinde kurulacağını duyurdu.

BARCELONA

47 yaşındaki Ada Colau 2015 yılında İspanya'nın büyük şehirlerinden Barcelona'ın ilk kadın belediye başkanı seçildi. "Barcelona en Comu" adlı siyasi oluşumun adayı Colau, 1 vekil farkla Barcelona'da en fazla oyu aldı.

Barcelona Üniversitesi’nde felsefe okuyan Colau'nun ekonomik sebeplerle okulu bırakması gerektiği ve diplomasını alamadığı ifade ediliyor. Barcelona’daki İpotek Mağdurları Derneği’nin kurucusu olan Colau, belediye başkanı seçilmeden önce hükümet karşıtı gösterilerde yer almasıyla biliniyordu.

BERLİN

Almanya'da 26 Eylül’de gerçekleşen seçimlerde başkent Berlin'in eyalet başkanlığını seçimini Sosyal Demokratlar Partisi'nin (SDP) adayı Franziska Giffey kazandı. Böylece Almanya'nın başkenti Berlin'in ilk kadın belediye başkanı seçilmiş oldu.

Daha önce Aile Bakanı olan 43 yaşındaki Giffey, SPD'den Michael Mueller, aday olmamaya karar verdikten sonra belediye başkanı adayı oldu.

SPD'ye liderlik etmesi mümkün görünen Giffey'in, doktora tezinde intihal yaptığının ortaya çıkmasıyla bakanlık görevinden istifa etmişti.

BOGOTA

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 2011 yılının ardından 2020'de de kadın belediye başkanı seçildi. 2011 yılında Ulusal Sosyal Birlik Partisi’nde Maria Fernanda Campo Bogota’nın ilk kadın belediye başkanı olarak 3 ay görev yaptı. Hemen ardından Alternatif Demokratlar’dan Clara Lopez Obregon, 7 ay boyunca belediye başkanlığını görevini yürüttü.

2020 yılında ise Claudia López Hernández’in göreve gelmesiyle Bogota’da da üçüncü kez kadın belediye başkanı dönemi başlamış oldu. Eski Senato üyesi Hernandez, 2018 başkanlık seçimlerinde Yeşiller Partisi’nden başkan yardımcılığı adayı olarak gösterilmişti. 2019 yılında belediye başkanlığına seçilen Hernández, LGBT bireyi olduğunu açık bir şekilde dile getirdi.

Üniversitede Kolombiya’da Uluslararası İlişkiler okuyan Hernandez, New York’ta Kolombiya Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisansı yaptı, Northwestern Üniversitesi’nde siyaset bilimi alanında doktora yaptı.

DAKAR

Soham El Wardini, 2018 yılında Senegal'in başkenti Dakar’ın ilk kadın belediye başkanı seçildi. En etkili 100 Afrikalı kadın arasında gösterilen Wardini, bağımsızlık sonrası Dakar’ın seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.

Wardini Eylül 2018'de Dakar belediye başkanlığına aday oldu ve belediye meclisinde çoğunluk oyu ile seçildi.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg'un başkenti Lüksemburg da kadın belediye başkanı tarafından yönetilen şehirler arasında. Lydie Polfer 2013 yılının sonundan beri Lüksemburg'un belediye başkanı olarak görev yapıyor. Yıllardır siyasette olan 69 yaşındaki Polfer, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak çalıştı.

Ancak Polfer Lüksemburg’un ilk kadın belediye başkanı değil. 1970-80 yıllarında Lüksemburg'un belediye başkanı olan Colette Flesch şehrin ilk kadın belediye başkanıydı. Şu an 84 yaşında olan Lüksemburglu siyasetçi Flesch, geçmişte Başbakan Yardımcısı, Adalet, Ekonomi, Dışişleri Bakanı ve Avrupa Parlamentosu’nda milletvekilliği yapmıştı.

Flesch aynı zamanda profesyonel olarak eskrim ile ilgileniyor.

MEKSİKO

Claudia Sheinbaum, 2018’de Meksika'nın başkenti Meksiko'nun ilk kadın belediye başkanı olarak seçildi. Üniversitede fizik bölümünden mezun olan ve enerji mühendisliğinde doktora derecesi bulunan Sheinbaum’un bu göreve gelen ilk kadın ve yahudi olduğu ifade ediliyor.

2018'de 'BBC'nin 100 Kadını' arasında yer alan Sheinbaum, 2007 yılında iklim değişikliğine katkıları sebebiyle Nobel Barış Ödülü almaya hak kazanmıştı. Çevre ve sürdürülebilir enerji konusuna özellikle önem veren Sheinbaum'un 2024 Başkanlık Seçimlerinden aday olması bekleniyor.

OSLO

Norveç'in başkenti Oslo'da 2015 yılından bu yana kadın belediye başkanı tarafından yönetilen şehirler arasında. 70 yaşındaki Oslo Belediye Başkanı Marianne Borgen, üniversitede gazetecilik ve sosyoloji bölümlerinden mezun oldu.

1973'ten beri Norveç siyasetinde yer alan Borgen, 2007 yılında Sosyalist Sol Parti’den Oslo Belediye Başkanı olarak aday gösterildi ancak kazanamadı. Borgen, 2015 yılından beri görevini yürütüyor.

PARİS

2014 yılında Fransa'nın başkenti Paris’e belediye başkanı olarak seçilen Anne Hidalgo, Paris’in ilk kadın belediye başkanı. Sosyal hukuk alanında uzmanlaşan 62 yaşındaki Hidalgo, 2001 yılında Paris Belediye Başkanı’nın yardımcısı olarak çalışıyordu. 13 yıl sonra ise kendisi belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Fransa'da Nisan 2022’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan Hidalgo’nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a rakip olması bekleniyor.

ROMA

İtalya'nın başkenti Roma'nın ilk kadın belediye başkanı 2016 yılında seçildi. Beş Yıldız Hareketi Partisi'nden Virginia Raggi, üniversitede hukuk eğitimi aldı.

43 yaşındaki Raggi, göreve geldiğinde Roma’da yolsuzluklukla mücadele edeceğini söyledi.

2019 yılında Roma’daki park ve bahçelerin geliştirilmesi için 12 milyon Euro harcandığını duyurdu.

SANTİAGO

Şili'nin başkenti Santiago'nun belediye başkanı 30 yaşındaki Irací Hassler. Haziran ayında göreve başlayan Hassler aynı zamanda bir ekonomist.

Şili Komünist Partisi üyesi olan Hassler, Şili'de "feminizm ve çevreciliğin yeni yüzü" olarak tanımlanıyor. 2011 Şili öğrenci protestoları sırasında Şili Komünist Gençliği'ne (La Jota) katıldı. 2016'da 2020’de sona ermek üzere Santiago belediye meclis üyeliğine seçildi ancak salgın sebebiyle görev süresi 2021'e kadar uzatıldı.

Şili Üniversitesi'nde ticaret mühendisliği okuyan Hassler mezun olduktan sonra profesyonel bir ekonomist olarak çalıştı. İspanyolcanın yanı sıra Portekizce ve Almanca biliyor.

SOFYA

Yordanka Asenova Fandakova Bulgaristan'ın başkenti Sofya’nın ilk kadın belediye başkanı. 2011 yılında Sofya Belediye Başkanı seçilen Fandakova, liberal muhafazakar parti GERB üyesi.

59 yaşındaki Fandakova, belediye başkanı olmadan önce Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanı olarak görev yaptı.

STOCKHOLM

43 yaşındaki İsveçli siyasetçi Anna Konig Jerlmyr İsveç'in başkenti Stockholm'un 2018 yılından beri belediye başkanlığını yapıyor. Genç yaşta siyasete atılan Jerlmyr, Ilımlı Parti üyesi. 2014-2018 yıllarında Stockholm'de muhalefet liderliği yaptı.

Jerlmyr Stockholm'un ilk kadın belediye başkanı değil. Stockholm ilk kadın belediye başkanıyla 2004 yılında tanışmıştı. 2004-2006 yıllarında Stockholm’ün belediye başkanlığı Sosyal Demokratlar'dan Annika Billström yapmıştı.

SYDNEY

Avustralya'nın büyük şehirlerinden Sydney'in de belediye başkanlığı koltuğunda 2004 yılından beri bir kadın var. 75 yaşındaki Clover Moore, Sydney'in en uzun süre belediye başkanlığı yapan kişi.

Üniversitede eğitim bilimleri okuyan Moore, mezun olduktan sonra İngilizce ve Tarih öğretmenliği yaptı. Bir dönem Londra’da yaşadıktan sonra Sydney’e dönen Moore, şehre döndüğünde 1980’li yıllarda Sidney Kent Konseyi'nde çalışmaya başladı. O tarihten bu yana siyasette olan Moore, 2004 yılında Bağımsız olarak girdiği belediye başkanlığı seçimlerini kazandı. Sonrasındaki 3 seçimde de koltuğunu kaptırmadı.

Moore 2030'a kadar, Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sydney’de karbon emisyonunun yüzde 70 oranında düşürmek istiyor.

TOKYO

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip Japonya'nın başkenti Tokyo’da bir kadın tarafından yönetilen başkentler arasında. 2016 yılından beri görevde olan Yuriko Koike, Tokyo’nun ilk kadın valisi oldu. 69 yaşındaki Koike, Kahire Üniversitesi’nde sosyoloji okudu, daha sonra gazeteci olarak çalışmaya başladı.

1992 yılında siyasete giren Koike, 2002 yılında iktidar partisi Liberal Demokrat Parti’ye katıldı. Çevre Bakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

TUNUS

Souad Abderrahim, Tunus’un başkenti Tunus’a belediye başkanı olarak seçilen ilk kadın oldu. 2018 yılında göreve başlayan Abderrahim, tıp fakültesinde okurken siyasete ilgi duymaya başladı.

Enhanda Hareketi Partisi’ne üye olan Abderrahim, Arap dünyasında bu görevi elinde tutan ilk kadın.

WASHINGTON

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'nin başkenti Washington'un belediye başkanlığı koltuğunda da 2015 yılından beri bir kadın oturuyor. 43 yaşındaki Muriel Bowser'ın bu göreve gelen ilk siyahi ve ikinci kadın başkan.

Demokrat Parti üyesi Bowser, 2007-2015 yıllarında Kolombiya Bölgesi Konseyi'nde çalıştı. Üniversitede tarih okuyan Bowser, Kamu Diplomasisi alanında yüksek lisans yaptı. 2018’de ikinci dönemi girdiği için yarışı tekrar kazandı.

6 yıldır Washington Belediye Başkanlığı yapan Bowser, hayvan kontrolü, bütçe, suç, eğitim, çevre, şeffaflık, silah kontrolü, sağlık, evsizler, göç, kamu hizmetleri gibi birçok konuda çalışma gösterdi. Evli olmayan Bowser, 2018 yılında kız bebek evlat edindiğini duyurmuştu.

Öte yandan Washington'ın ilk kadın belediye başkanı 1991-1995 yıllarında görev yapan Sharon Pratt idi.

BAĞDAT

Irak'ın başkenti Bağdat’ın belediye başkanı şu an bir kadın değil. Ancak Bağdat, 2015-2020 yılları arasında ilk kez kadın bir belediye başkanı tarafından yönetildi. Zekra Alwach, Irak'ta bir kentin ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Bağdat Teknoloji Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği okuyan Alwach, yine aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı.

5 yıl kadar görevde kaldı ardından göreve Ala Kazım Maan el İmari geldi.

BÜKREŞ

Romanya’nın başkenti Bükreş 2016-2020 yılları arasında ilk kez kadın belediye başkanı tarafından yönetildi. 2016 yılında Bükreş’in ilk kadın belediye başkanı olarak göreve 49 yaşındaki Gabriela Firea siyasete atılmadan önce ise gazetecilik yapıyordu.

2012'den beri Sosyal Demokrat Parti üyesi olan Firea, 2014 yılında parti sözcülüğü yaptı. 29 Ekim 2020’de görevinden ayrılan Fiera'nın yerinde Nicusor Dan geldi.