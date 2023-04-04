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Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri! 5 Nisan 2023 en güzel resimli Avukatlar Günü mesajları ile tebrik sözleri ve görselleri

Dünya Avukatlar Günü mesajları ve sözleri! 5 Nisan resimli Avukatlar Günü mesajları ile tebrik sözleri

5 Nisan 1978 tarihinde ülkemizde ilan edilen Dünya Avukatlar Günü, yarın bir kez daha büyük bir çoşku ile kutlanacak. Bu güzel günde gerek avukatların birbirilerine gerekse vatandaşların avukatlara gönderebileceği en güzel ve anlamlı Dünya Avukatlar Günü mesajlarını bir araya getirdik!

Giriş: 04.04.2023 - 21:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Avukatlar Günü her ne kadar Dünya Avukatlar Günü olarak geçse de esası itiberiyle Türkiye''de 1978 yılından beri kutlanan bir gündür. Avukatlar gününün tarihçesi ise 1928 yılına kadar uzanır. İzmir'de 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan 2 günlük toplantı sonunda Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. 1978 yılında ise Türkiye Barolar Birliği'nin kurulduğu 5 Nisan tarihi Avukatla günü olarak ilan edildi. 

    İşte en güzel Avukatlar Günü mesajları ve sözleri...

  • DÜNYA AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023

    Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.

  • Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun. 

  • Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

  • Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, avukatlar gününü kutlarım.

  • Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark) Avukatlar Gününü kutlarım.

  • Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

  • Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

  • Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım. 

  • Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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