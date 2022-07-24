Dünürlerin silahlı kavgasında 3'ü ağır 13 kişi yaralandı!

İHA

Arnavutköy’de dünürler arasında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak, silah, sopa ve taşlarla saldırdı. Kavgada 3’ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 yıldır evli olan eşi ile anlaşamayan Mehtap K. akşam saatlerinde ailesini arayıp dayak yediğini ve kendisini almaları gerektiğini söyledi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Telefon üzerine Mehtap K.’nin ailesi, kalabalık bir grup ile Mehtap K.'nin yaşadığı sokağa gelerek dünürleri olan aileye saldırdı. İki ailenin kavgasına diğer aile üyeleri de karışınca ortalık adeta savaş alanına döndü.

Yaşanan kavgada 3’ü ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.