Yalova merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün akşam, kızları eşini terk ederek, yanlarına yerleşen Ürküt çiftinin evi, iddiaya göre damatlarının 6 yakını tarafından basıldı. İki aile arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavga sırasında anne Vicdani Ürküt (43) sırtından ve kalçasından bıçaklandı. Baba Yaşar Ürküt (45) de sopayla başına vurularak, darp edildi.

BIÇAKLANAN ANNE CAN VERDİ

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tarafları güçlükle ayırırken Vicdani Ürküt, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar Ürküt ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, baskını gerçekleştiren K.M. (56),E.M. (30),E.M. (30),R.M. (32),Y.M. (36) ve D.M.'yi (25) yakalayarak, gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan inceleme ise çok sayıda av tüfeği kartuşu, sopa ile 2 bıçak ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.