Reyting sonuçları 23 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları 23 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Kalpazan, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Elfsborg maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Celtic maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Çınar Ağacı ve Maymunlar Cehennemi yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 23 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 23 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye yeni bölümüyle; Kalpazan, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Elfsborg maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta-Celtic maçı yayınlandı. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 23 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…
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23 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
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23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
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23 EKİM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI