Dünün reyting sonuçları 12 Aralık 2024: İşte AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile zirveye yerleşen yapım
Dünün reyting sonuçları ile 12 Aralık Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında MasterChef Türkiye programı ile Siyah Kalp, İnci Taneleri, Holding, Hudutsuz Sevda dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray ve Bodo Glimt - Beşiktaş maçları futbolseverlerle buluştu. Star TV'de ise Sen Ağlama İstanbul dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 12 Aralık 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Siyah Kalp, İnci Taneleri, Holding, Sen Ağlama İstanbul, MasterChef Türkiye yapımları yanı sıra UEFA Avrupa Ligi maçları Malmö - Galatasaray ve Bodo Glimt - Beşiktaş ekranlara geldi. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 12 Aralık Perşembe AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 12 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...
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12 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
12 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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12 ARALIK 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Malmö-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Hudutsuz Sevda NOW
3 İnci Taneleri KANAL D
4 Esra Erol'da ATV
5 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
6 Bodo Glimt-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8 Siyah Kalp SHOW TV
9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
10 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
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12 ARALIK 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Malmö-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
2 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
3 İnci Taneleri KANAL D
4 Bodo Glimt-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
5 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
7 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
8 Hudutsuz Sevda NOW
9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
10 Esra Erol'da ATV
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