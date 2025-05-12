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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 11 Mayıs 2025: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi, O Ses Türkiye... AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi belli oldu!

        Reytinglerde kıyasıya rekabet! İşte 11 Mayıs 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım!

        Dünün reyting sonuçları 11 Mayıs Pazar sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Demir Kadın: Neslican filmi yayınlanırken, TV8'de O Ses Türkiye final heyecanı yaşandı. Öte yandan Now TV dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon finali yaparak ekran macerasına ara verdi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 11 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 07:33 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:16
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 11 Mayıs Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Demir Kadın: Neslican yapımları izleyici karşısına çıktı. O Ses Türkiye final yaparken, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon finaliyle ekranlara geldi. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları birincisi…

        • 2

          11 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          11 Mayıs 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          11 MAYIS 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat - TRT 1

          Deha - SHOW TV

          Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - NOW

          O Ses Türkiye - TV8

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Özet) - NOW

          Çok Güzel Hareketler 2 - STAR TV

          Teşkilat (Özet) - TRT 1

          Show Ana Haber - SHOW TV

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

        • 4

          11 MAYIS 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Teşkilat - TRT 1

          Deha - SHOW TV

          Teşkilat (Özet) - TRT 1

          Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar - NOW

          O Ses Türkiye - TV8

          Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu - NOW

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Çok Güzel Hareketler 2 - STAR TV

          Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Özet) - NOW

          Show Ana Haber - SHOW TV

        • 5
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