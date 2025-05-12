Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 11 Mayıs Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Demir Kadın: Neslican yapımları izleyici karşısına çıktı. O Ses Türkiye final yaparken, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon finaliyle ekranlara geldi. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Mayıs 2025 Pazar reyting sonuçları birincisi…