Dunarea Calaraşi: 0 - Sepsi: 3 (Maç sonucu)

Romanya 1.Lig Dunarea Calaraşi - Sepsi maçına sahne oldu.Dunarea Calaraşi takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Cezar Lungu, Alin Dobrosavlevici, Filip Gligorov, Gaston Mendy, Wallace da Silva, Gabriel Bogdan Simion, Alexandru Munteanu, Alexandru Bourceanu, Aymen Souda, Nicolae Carnat, Ndiaye MediopSepsi ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Roland Niczuly, Gabriel, Adrián Rus, Igor Jovanovic, Ousmane Viera, Gabriel Vasvari, Bryan Nouvier, Ibrahima Tandia, Aleksandr Karnitskiy, Florin Stefan, Marko SimonovskiMücadelenin 18. dakikasında Sepsi Bryan Nouvier ile skoru 0-1 yaptı. Maçın ilk devresi 0-1 bitti. Sepsi oyuncuları Ibrahima Tandia, Adrián Rus sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 53. dakikada Marko Simonovski skoru 0-2 olarak değiştirdi.57'de Sepsi oyuncusu Marko Simonovski tabelanın 0-3 olarak değişmesini sağladı.İkinci yarıda Dunarea Calaraşi oyuncusu Gabriel Bogdan Simion sarı kartla cezalandırıldı.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Dunarea Calaraşi ekibinde Alexandru Bourceanu ve Alexandru Munteanu oyundan çıktı, Stelian Cucu ve Georgian Honciu yerine girdi., Sepsi takımında ise Adrián Rus ve Ibrahima Tandia çıkarken Stefan Velev ve Daisuke Sato girdi. Maçı Sepsi 0-3 kazandı.İddaa 439 koduyla açtığı bu maçta Sepsi kazanır bahsine oynayanlara 2.45 oranını kazandırdı.Dunarea Calaraşi son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 yenilgi almış oldu. Sepsi ise 4 galibiyet, 1 beraberlik.