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İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağış Beyoğlu ilçesinde de etkisini gösterdi. Beyoğlu Boğazkesen yokuşundan akan yağmur suları semt halkının yüreğini ağzına götürdü.

ÇUKURCUMA'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

İstanbul Beyoğlu'nda antikacıları ve sanat galerileriyle ünlü, dizi ve romanlara hayat vermiş Çukurcuma'daki yokuştan akan yağmur suları kızgın akan ırmaklara dönüştü. Azgın sular cadde kenarlarında bulunan saksıları önüne katarak sürükledi. Bölge esnafı ise kapıları kapatarak tedirginlik içinde yağmur sularının dinmesini bekledi.

SEMT HALKI DERİN BİR NEFES ALDI

Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'ndeki Boğazkesen yokuşunda anlık oluşan bu görüntü herhangi bir maddi hasara yol açmadı. Aynı caddenin bugünkü görüntüsü ise semt halkına derin bir nefes aldırdı.



