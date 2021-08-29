Dükkanının önünde kurşunlandı

İHA

Bursa'da bir esnaf, dükkanının önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence mekanında tanımadığı kişilerle tartışan Maşallah G. mekândan ayrıldı. Ertesi sabah dükkanına gelen Maşallah G., kapının önünde oturduğu sırada tartıştığı kişi olduğu belirtilen Mehmet Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karın boşluğu ve ayağından yaralanan Maşallah G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise, kendisini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro ekipleri, dükkandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Görüntülerden eşkali belirlenen Mehmet Y.'yi yakalama çalışması başlatıldı.