Dükkanında başından vuruldu

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İstanbul'da, dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Ayhan Özekinci, hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Kadınlar Pazarı'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde dükkanını açan Ayhan Özekinci, siyah plakasız bir arabayla dükkanının önüne gelen ve husumetlileri olduğu iddia edilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

BAŞINDAN VURULDU, KURTARILAMADI

Saldırıyı gerçekleştirenler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından vurulan Ayhan Özekinci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanması başlattığı çalışmaları sürüyor.