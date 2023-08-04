Duha Suresi okunuşu ve anlamı: Duha Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Duha Suresi Konusu

Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber’e, yüce Allah’ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.

Duha Suresi Nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan üçüncü, iniş sırasına göre on birinci suredir. Fecr suresinden sonra, İnşirah suresinden önce Mekke’de inmiştir. Rivayete göre Fecr suresinin inişinden sonra öncekine nisbetle daha kısa bir süre vahiy kesilmiş, müşrikler bu olayı kullanarak Hz. Peygamber’e, “Herhalde rabbin sana darıldı ve seni terketti” demişlerdi. Bu sözlerden dolayı Hz. Peygamber’in duyduğu üzüntü üzerine bu sure inmiştir (Taberi, XXX, 148).

Bizim iniş sıralamasında esas aldığımız bu rivayet dışında, Duha suresinin iniş tarihine dair başka rivayetler de vardır: 1. İlk vahiyden (Alak ve Müddessir surelerinin ilk ayetlerinden) sonra uzunca bir süre vahiy kesilmiş, tekrar başladığında ilk olarak Duha suresi gelmiştir. 2. Necm suresinde geçen “Cebrail”i bütün azametiyle görme ve ona iyice yaklaşma” sonucu Hz. Peygamber’de oluşan heyecan ve sarsıntı yatışsın diye bir süre vahiy kesilmiş, sonra Duha suresi gelmiştir (İbn Kesir, VIII, 287-288, 445-446; Şevkani, V, 378). Vahyin makul sebeplerle kesilip araya fasılaların girmesi her seferinde muhaliflerin dedikodu yapmalarına vesile olmuş, Allah da bu sureyi göndererek resulünü teselli etmiştir.