Duha Suresi okunuşu ve anlamı: Duha Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu
Duha Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Halk arasında "Vedduha Suresi" olarak da bilinir. Duha Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.
- 1
Duha Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Duha Suresi, Kur'an'ın 93. suresidir. Sure, 11 ayetten oluşur. Mekke döneminde inmiştir. Sure, ismini ilk ayetinde geçen ve ''kuşluk vakti'' anlamına gelen ''duha'' kelimesinden almıştır. Sure, Güneş'in yükselişini sembolize eden kuşluk vaktine edilen yeminle başlar. Duha Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Duha Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
- 2
Duha Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim.
1.Vedduha.
2.Velleyli iza seca.
3.Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
4.Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.
5.Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
6.Elem yecidke yetiymen feava.
7.Ve vecedeke dallen feheda.
8.Ve vecedeke 'ailen feağna.
9.Femmel yetiyme fela takher.
10.Ve emmessaile fela tenher.
11.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.
- 3
Duha Suresi Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.
1.Kuşluk vaktine andolsun,
2.Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,
3.Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4.Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
5.Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.
6.Seni yetim bulup da barındırmadı mı?
7.Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?
8.Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?
9.Öyleyse sakın yetimi ezme!
10.Sakın isteyeni azarlama!
11.Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.
-
- 4
Duha Suresi Konusu
Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber’e, yüce Allah’ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.
Duha Suresi Nuzül
Mushaftaki sıralamada doksan üçüncü, iniş sırasına göre on birinci suredir. Fecr suresinden sonra, İnşirah suresinden önce Mekke’de inmiştir. Rivayete göre Fecr suresinin inişinden sonra öncekine nisbetle daha kısa bir süre vahiy kesilmiş, müşrikler bu olayı kullanarak Hz. Peygamber’e, “Herhalde rabbin sana darıldı ve seni terketti” demişlerdi. Bu sözlerden dolayı Hz. Peygamber’in duyduğu üzüntü üzerine bu sure inmiştir (Taberi, XXX, 148).
Bizim iniş sıralamasında esas aldığımız bu rivayet dışında, Duha suresinin iniş tarihine dair başka rivayetler de vardır: 1. İlk vahiyden (Alak ve Müddessir surelerinin ilk ayetlerinden) sonra uzunca bir süre vahiy kesilmiş, tekrar başladığında ilk olarak Duha suresi gelmiştir. 2. Necm suresinde geçen “Cebrail”i bütün azametiyle görme ve ona iyice yaklaşma” sonucu Hz. Peygamber’de oluşan heyecan ve sarsıntı yatışsın diye bir süre vahiy kesilmiş, sonra Duha suresi gelmiştir (İbn Kesir, VIII, 287-288, 445-446; Şevkani, V, 378). Vahyin makul sebeplerle kesilip araya fasılaların girmesi her seferinde muhaliflerin dedikodu yapmalarına vesile olmuş, Allah da bu sureyi göndererek resulünü teselli etmiştir.
- 5
Duha Suresi Fazileti
Duha Suresi, “vahyin geçici olarak kesilmesine” ve irtibatın tekrardan başlayarak, vahyin yeniden inişine işaret etmektedir. Resul-ü Kibriya’yı (s.a.a) Allah-u Teala’nın öksüzken barındırdığını, yolunu kaybetmişken yol gösterdiğini ve fakirken bulup da zengin ettiğini belirterek, teselli etmektedir.
Ayrıca "Şefaat" ve Allah Resulü'nün (s.a.a) kıyametteki "Mahmud" makamına değinilerek, Allah-u Teala’nın Hz. Muhammed Mustafa Efendimize (s.a.a) verdiği keramet ve hediyeler beyan edilmektedir. Surenin sonunda da üç ahlaki ve sosyal ilke verilmektedir: Birincisi, yetimlere karşı merhametli olma. İkincisi, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunma ve onları geri çevirmekten sakınma. Üçüncüsü, Allah’ın verdiği nimetleri hatırlayarak, şükür etmek.
- 6
Duha Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)
Duha kelimesi “kuşluk” anlamına gelmekle birlikte çoğu müfessirler, 2. ayetteki “gece”nin alternatifi olarak burada bütünüyle gündüz vakti için kullanıldığı kanaatindedirler. İbn Aşur’a göre ise kelime burada da kuşluk vaktini ifade etmekte olup, bununla, tıpkı kuşluk vakti güneş ışığının yeryüzünü bütünüyle kaplaması gibi vahiy ışığının da dünyaya inip aydınlatmaya başladığına imada bulunulmuştur. 2. ayetteki gece karanlığı da Hz. Peygamber’in bu vakitte evinde veya Kabe çevresinde sesli olarak Kur’an’ı okuduğu, müşriklerin ise onu gizlice dinledikleri vakit olup bundan dolayı bu iki vakit üzerine yemin edilmiştir. Yeminin amacı putperestlerin artık Hz. Peygamber’e vahyin gelmez olduğu, Allah’ın onu terkettiği iddialarının gerçekle ilgisinin bulunmadığını kesin bir dille belirtmektir (XXX, 394-395)
-
- 7
Duha Suresi Ne Zaman Okunur?
Duha (Vedduha) suresi, zaman ve mekan ayırt etmeksizin okunabilen sureler arasındadır. Kişi, sıkıntıya, derde ya da kedere düştüğü durumlarda Duha suresine başvurabilir.
Duha suresini her gün sabah namazından sonra okuyan kimse, her türlü kötülüklerden korunur.
Duha suresini okuyan kimsenin evinde geçimsizlik olmaz; bolluk ve bereket artar.
Ahirette Allah'ın şefaatine sığınmak isteyenler Duha suresini namazlarında da okumalıdır.
Oruç için niyetlenirken ve oruç açıldığı sırada da bu sure okunabilir.
Duha Suresi Ölülere Okunur Mu?
İslam alimlerinin ölülere okunan dualar ve sureler konusunda farklı görüşleri vardır.
Buna karşın, Duha (Vedduha) suresinin ölülere okunmasında bir sakınca yoktur. Mezarlık ziyaretlerinde okunabilir.
- 8
Duha Suresi Kaç Ayet?
Duha Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.
Duha Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?
Duha Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 595. sayfada başlayıp 596. sayfada biter ve 30. cüzde yer alır.
Duha Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.
Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Duha suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)
Keza, başörtüsü olmadan da Duha suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.
Duha Suresi Adetliyken Okunur Mu?
Duha suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.