Duha (Kuşluk) veya İşrak namazı kaç rekat? Duha (Kuşluk) veya İşrak namazı nasıl kılınır? soruları yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde gündemde. Bu sene tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisi nedneiyle bayram namazı camilerde kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi açıklamayı yaptı. Diyanet açıklamasında bayram namazı yerine vatandaşlara evlerinde Duha (Kuşluk) veya İşrak namazını kılmalarını önerdi. İşte Duha (Kuşluk) veya İşrak namazı ile ilgili detaylar...

DUHA (KUŞLUK) VEYA İŞRAK NAMAZLARI KAÇ REKATTIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duha (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekat olarak kılınabilir (Müslim, Salatü’l-müsafirin, 78-83). En az iki rekat olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekatta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekatta bir de selam verilebilir (Tahtavi, Haşiye, s. 395).

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat işrak namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

İŞRAK VEYA DUHA (KUŞLUK) NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

İşrak veya duha namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerahet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutside bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: “Ey Ademoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekat nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim.” (Ebu Davud, Tatavvu’, 12)