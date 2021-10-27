Düğününe 5 gün kalmıştı!

Kayseri'de Mert Savcı (25) ile dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Tarı (24), düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Dilan Tarı, 22 Ekim'de rahatsızlanarak bayıldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Tarı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Yoğun bakım servisinde 4 gün yaşam mücadelesini veren Tarı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tarı'nın, nişanlısı Mert Savcı ile düğününe 5 gün kaldığı öğrenildi.

Genç çiftin 31 Ekim'de gerçekleştirilecek düğün davetiyesindeki, 'Hazırlıkları uzun süren filmimiz sonunda tamamlandı. Birlikte izlemeye ne dersiniz?' ifadesi dikkat çekti.

Tarı'nın cenazesi, bugün memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verilecek.