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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı | Son dakika haberleri

        Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 00:45 Güncelleme: 02.04.2025 - 00:45
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        Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sayören köyünde meydanındaki düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Yaşanan arbede sırasında 9 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

        Yaralılar düğündekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Jandarma ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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