Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sayören köyünde meydanındaki düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında 9 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar düğündekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Jandarma ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.