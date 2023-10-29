Aydın'da düğünde "istek şarkı" kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Aydın'da, düğünde "istek şarkı" yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı. Oyun pistinde başlayan ve kısa sürede büyüyen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Olay, dün saat 23.30 sıralarında kırsal Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun çiftinin düğününde çalınacak şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında gerginlik yaşandı.
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Oyun pistinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun kalbine bira şişesi kırığı saplandı.
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Kabakoğlu'nun ağabeyi Mehmet Kabakoğlu da bıçaklandı. Eşref Koç ise başına vurulan bira şişesiyle yaralandı.
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İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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Kabakoğlu'nun acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü. Jandarma, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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