Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak kararların İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlarla paylaşılacağını söyledi. Haziran ayı normalleşme genelgesi 1 Temmuz'a kadar geçerli olacak. İşte genelge kapsamında düğünlerle ilgili son düzenleme...

DÜĞÜNLER YASAK MI, SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı Haziran ayı genelgesine göre Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

- Açık alanlarda;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.



Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilmiştir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.



Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.