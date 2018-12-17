Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düğünde istediği şarkı çalınmadığı için kavga çıkartan ve 6 kişiyi bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

AA'nın haberine göre, dün akşam Gümüşova ilçesinde bir düğüne katılan Soner G, istediği şarkının çalınmadığı gerekçesiyle kavga çıkardı. 6 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli, Uzunmustafa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına aldı. Hafif şekilde yaralanan 6 kişi Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerinde tedavi altına alındı.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Hakkında adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, basit yaralama suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası ve 12 yakalama emri bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Soner Gel, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gel, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.