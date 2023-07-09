Düğün dönüşü facia: 4 ölü, 10 yaralı

Düğün dönüşü facia! İstanbul'dan Erzurum'a dönüyorlardı: 4 ölü, 10 yaralı
Erzincan'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, akraba olduğu öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi
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Erzincan'da şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
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Süleyman Ö. idaresindeki minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.
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Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
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Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.
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