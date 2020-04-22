Ülkemizin her yöresinde bilinen ve farklı şekillerde hazırlanan Düğün çorbasının bu tarifte pratik ve kolay yapılanını sizlerle buluşturuyoruz. Çorba olarak bilinmesine karşın başlıca ana yemek gibi doyurucu ve besleyicidir. Etli veya etsiz seçeneği vardır. Damak tadınıza göre yapabilirsiniz. Etli olması daha çok lezzet katıyor çorbaya.

Düğün Çorbası Malzemeler;

500 gram kuzu gergedan eti

1,5 litre su

Terbiyesi için:

5 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

1 su bardağı su

Üzeri için:

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Düğün Çorbası Nasıl Yapılır?

Etleri düdüklü tencere yardımıyla pişirelim. 30-35 dakika pişirmek yeterli olacaktır.

Pişen etleri soğuması için bir tabakta bekletelim. Soğuyan etleri didikleyelim.

Çorbanın terbiyesini yapmaya başlayalım. Bir kap içine yoğurt ve diğer terbiye malzemelerini ekleyelim. Bir güzel çırpalım.

Haşladığımız et suyunu süzgeç yardımıyla süzelim. Tencereye koyup ocağın üzerine alalım. Hazırladığımız terbiyeyi yavaş bir şekilde et suyunun içine dökelim ve sürekli karıştıralım.

Kaynadıktan sonra etleri içine atalım.

Kısık ateşte pişirmeye devam edelim. En son tuzunu atıp tencereyi ocaktan alalım. Dinlendirmeye bırakalım.

Tereyağı ve pul biberli sosu bir tavada hazırlayıp en son servis ederken kaselere dökerek servis edebilirsiniz.

Dileyen Çorbasına servis esnasında sirkede ekleyebilir.