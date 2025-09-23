Habertürk
        Dudak okuyucu açıkladı: Donald Trump'tan Elon Musk'a "Seni özledim" mesajı

        Dudak okuyucu açıkladı: Donald Trump'tan Elon Musk'a "Seni özledim" mesajı

        Aralarında kamuoyu önünde sert tartışmalar yaşanan ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder girişimci Elon Musk, aylar sonra ilk kez yan yana geldiklerinde ne konuştu? Dudak okuyucu, ikilinin diyaloğunu ifşa etti

        Giriş: 23.09.2025 - 09:55 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:42
        Donald Trump ve Elon Musk, aralarındaki atışmadan sonra ilk kez önceki gün kamuoyu önünde bir araya geldi. Haziran dünyanın en zengin insanlarından biriyle, ABD Başkanı arasında bir tartışma yaşandı ve bu tartışma Musk'ın, Trump'ın adının, cezaevinde ölen pedofil milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında geçtiği iddiasıyla sonuçlandı.

        Donald Trump ile Elon Musk, öldürülen Cumhuriyetçi Charlie Kirk'ün anma etkinliğine katıldı ve yan yana görüntü verdi. Aralarında nasıl bir konuşma geçtiği merak konusu oldu. Daily Mail'e konuşan bir dudak okuyucusu, ikilinin arasında geçen konuşmayı ifşa etti. Buna göre, Trump'ın "Nasılsın? Elon, duyduğuma göre sohbet etmek istiyormuşsun. Haydi, nasıl tekrar işleri rayına oturtacağımızı bulmaya çalışalım" diyor. Musk da Trump'ı başıyla onaylıyor. Ardından Donald Trump, "Seni özledim" ifadesini kullanıyor.

        Donald Trump'a, 18 yaşından küçük kızları cinsel istismardan yargılanan ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Epstein'in dosyalarında adının geçtiği söylenmiş; Trump da bunların önceki başkanlar Barack Obama ve Joe Biden tarafından uydurulduğunu iddia etmişti.

        TRUMP İLE MUSK ARASINDA NE OLMUŞTU?

        Haziran 2025'te, Beyaz Saray'ın kıdemli danışmanı Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir kavga başladı. Daha önce Musk, Marco Rubio ve Scott Bessent gibi Trump'ın yakın çalışma arkadaşlarıyla kamuoyu önünde anlaşmazlıklar yaşamıştı. Haziran başında Musk'ın özel hükümet çalışanı olarak görev süresi sona erdi ve Devlet Verimliliği Departmanı'ndan ayrıldı.

        Elon Musk daha sonra, Trump tarafından 4 Temmuz 2025'te yasalaştırılan 'Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı eleştirdi. Yasa, vergi ve harcama politikalarını içeriyordu. Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.

        Donald Trump; "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon ile ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" dedi. Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yaptı.

        Donald Trump ile Elon Musk, kamuoyu önünde defalarca birbirlerini eleştirdi. Trump, Musk'ın devletle olan sözleşmelerini feshetmeyi önerirken, Musk ise Trump'ın cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağları olduğunu iddia etti. Musk ayrıca, Trump'ın, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal uçuşları için elzem olan SpaceX'in Dragon uzay aracını hizmet dışı bırakmaya çalışacağını iddia etti. Musk ve Trump arasındaki çatışma, hem Tesla hem de Trump Media & Technology Group hisselerinde düşüşe yol açtı.

        #Donald Trump
        #Elon Musk
        #dudak okuyucu

