Dudak okuyucu açıkladı: Donald Trump'tan Elon Musk'a "Seni özledim" mesajı

Haziran 2025'te, Beyaz Saray'ın kıdemli danışmanı Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir kavga başladı. Daha önce Musk, Marco Rubio ve Scott Bessent gibi Trump'ın yakın çalışma arkadaşlarıyla kamuoyu önünde anlaşmazlıklar yaşamıştı. Haziran başında Musk'ın özel hükümet çalışanı olarak görev süresi sona erdi ve Devlet Verimliliği Departmanı'ndan ayrıldı.
Elon Musk daha sonra, Trump tarafından 4 Temmuz 2025'te yasalaştırılan 'Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı'nı eleştirdi. Yasa, vergi ve harcama politikalarını içeriyordu. Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.
Donald Trump; "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon ile ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" dedi. Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" yorumunu yaptı.
Donald Trump ile Elon Musk, kamuoyu önünde defalarca birbirlerini eleştirdi. Trump, Musk'ın devletle olan sözleşmelerini feshetmeyi önerirken, Musk ise Trump'ın cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağları olduğunu iddia etti. Musk ayrıca, Trump'ın, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal uçuşları için elzem olan SpaceX'in Dragon uzay aracını hizmet dışı bırakmaya çalışacağını iddia etti. Musk ve Trump arasındaki çatışma, hem Tesla hem de Trump Media & Technology Group hisselerinde düşüşe yol açtı.