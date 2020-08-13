DHA

İngiltere´de dublörlük yapan 52 yaşındaki Riky Ash ülkede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aksiyon filmlerinde ünlü film yıldızları yerine tehlikeli sahneleri canlandıran Riky Ash adlı dublör, koronavirüs ile mücadele eden 48 yaşındaki hemşire Katrina Dobson´a evlenme teklif etti.

Evlenme teklifi sırasında filmlerde kullanılan zararsız alevle kendisini yakan Ash´in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı.

"TEKLİFE HEM DUYGULANDIM, HEM KORKTUM"

Nişanlısından evlilik teklifi alan hemşire Dobson, "Kendini ateşe verdiğinde, elini cebinde gördüm. Elini cebinden çekti ve aniden yüzüğü çıkardı" dedi.

Kent'teki William Harvey Hastanesi'nde koronavirüs biriminde çalışan Katrina, "Bunu yapmanın (evlilik teklifi) gerçekten güzel bir yoluydu. Mükemmel bir teklifti. Hem korktum hem duygulandım" diye konuştu.