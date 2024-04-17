Dubai'de sel: Bir kedi otomobilin kapısına tutunarak kurtarılmayı bekledi

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere dün çeşitli bölgelerinde yaşanan yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerde bazı araçlar su altında kaldı.

Dubai’de sel sularında mahsur kalan bir kedinin görüntüsü viral oldu.

Dubai Medya Ofisi’nin paylaştığı videoda kedinin bir aracın kapısının koluna asılarak hayatta kalmaya çalıştığı görülüyor. Kurtarma ekipleri kanoyla yaklaşıp talihsiz kediyi kurtarıyor. Kurtarılan kedinin miyavladığı duyuluyor.

BAE’de 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. REKLAM Ülkede su birikintileri oluştu ve araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar, ıslanmamak için şişme yatak kullandı. BAE’de okullarda eğitime ara verilirken, kamu görevlileri bugün de uzaktan çalışmaya devam etti. Sağanak yağışın bugün etkisini azaltmasıyla temizleme çalışmaları başladı. *Haberin görselleri Dubai Medya Ofisi ve AA tarafından servis edilmiştir.