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        Haberler Dünya Dubai'de sel: Bir kedi otomobilin kapısına tutunarak kurtarılmayı bekledi

        Dubai'de sel: Bir kedi otomobilin kapısına tutunarak kurtarılmayı bekledi

        Birleşik Arap Emirlikleri'nde etkili olan şiddetli yağışta bir kedi selde mahsur kaldı. Bir otomobilin kapısına tutunarak hayatta kalmaya çalışan kedi ekipler tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:40
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        Kedi selde kapıya tutunup kurtulmayı bekledi
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        Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere dün çeşitli bölgelerinde yaşanan yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerde bazı araçlar su altında kaldı.

        Dubai’de sel sularında mahsur kalan bir kedinin görüntüsü viral oldu.

        Dubai Medya Ofisi’nin paylaştığı videoda kedinin bir aracın kapısının koluna asılarak hayatta kalmaya çalıştığı görülüyor. Kurtarma ekipleri kanoyla yaklaşıp talihsiz kediyi kurtarıyor. Kurtarılan kedinin miyavladığı duyuluyor.

        BAE’de 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti.

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        Ülkede su birikintileri oluştu ve araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar, ıslanmamak için şişme yatak kullandı.

        BAE’de okullarda eğitime ara verilirken, kamu görevlileri bugün de uzaktan çalışmaya devam etti. Sağanak yağışın bugün etkisini azaltmasıyla temizleme çalışmaları başladı.

        *Haberin görselleri Dubai Medya Ofisi ve AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşik Arap Emirlikleri
        #KEDİ
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