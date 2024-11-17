Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Duayen Sümerolog hayatını kaybetti! Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşındaydı? Muazzez İlmiye Çığ hayatı ve kariyeri

        Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşındaydı? Muazzez İlmiye Çığ hayatı ve kariyeri

        Dünyaca ünlü Türk arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. Sümer uygarlığına dair yaptığı çığır açıcı araştırmalarla tanınan Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Ölümü, yazarı olduğu Kaynak Yayınları tarafından kamuoyuna duyuruldu. "Kimdir?" sorusunun yanıtını hayatı boyunca bilime adadığı çalışmalarıyla veren Çığ, Sümeroloji alanında bir dönemin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Bilim dünyasında kalıcı bir iz bırakan değerli bilim insanı, Türkiye'nin kültürel mirasına katkılarıyla da daima hatırlanacak. İşte Muazzez İlmiye Çığ hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 19:40 Güncelleme: 17.11.2024 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sümeroloji alanındaki eşsiz çalışmalarıyla adını tarihe yazdıran Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında yaşamını yitirdi. Çığ, Türk bilim tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak arkeoloji, dilbilim ve tarih alanlarında sayısız başarıya imza attı. Sümer tabletlerini gün yüzüne çıkaran çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Çığ, uzun yıllar boyunca bu alanda genç kuşaklara ilham verdi. Vefat haberi, yazarı olduğu Kaynak Yayınları tarafından duyuruldu. "Muazzez İlmiye Çığ kimdir?" sorusu, yalnızca bir bilim insanı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan bir kültür elçisi yanıtını taşıyor. İşte Muazzez İlmiye Çığ hayatı hakkında bilgiler...

        • 2

          110 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

          Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi. Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 1914 doğumlu Sümerolog ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı.

          Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaynak yayınları tarafından yapılan açıklamada "Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun." denildi.

        • 3

          MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

          Muazzez İlmiye Çığ, anne ve babası Türkiye'ye göç etmiş Kırım Tatarları olan bir ailenin çocuğu olarak, 1914 yılında I. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Bursa'da dünyaya geldi.

        • 4

          1919 yılında, henüz beş yaşındayken Yunan Ordusu'nun İzmir işgali nedeniyle ailesi Çorum’a taşındı. Babası öğretmenlik yaparken, Muazzez burada ilköğrenimini tamamladı ve Fransızca ile keman dersleri aldı. 1926'da Bursa Kız Muallim Mektebi'ne giren Çığ, 1931 yılında mezun oldu.

          Eğitimine devam eden Çığ, 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Hititoloji bölümüne başladı ve 1940'ta mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde çalışmaya başlayan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerinde uzmanlaştı. Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması konusundaki çalışmalarıyla bu alanda önemli bir otorite haline geldi.

        • 5

          Laiklik ve kadın hakları savunuculuğu ile tanınan Çığ, bu konularda yazılar yazdı ve eserler üretti. Sümer mitolojisi ve kültürü üzerine yaptığı çalışmalar, tarih ve uygarlık araştırmalarına büyük katkılar sundu. En önemli eserlerinden biri olan Sümerlilerde Tufan, Tufan Hikayeleri ve Nuh Tufanı, Sümer mitolojisi ile dini metinler arasındaki bağlantıları inceleyerek geniş bir okur kitlesi tarafından ilgiyle karşılandı. Muazzez İlmiye Çığ, hem akademik çalışmaları hem de toplumsal sorunlara olan duyarlılığıyla Türkiye’nin saygın bilim insanlarından biridir.

        • 6

          İLMİYE ADI NEDEN KONULDU?

          Gazeteci Sedef Kabaş’ın ‘Sümer Kraliçesi’yle yaptığı nehir söyleşi “Muazzam Muazzez” isimli kitapta İlmiye adının nereden geldiği bilgisi yer almıştı. Kitapta aktarıldığına göre daha doğmadan, babası “Kızıma Fransızca ve keman dersi aldıracağım” demiş. İsmini ‘ilim sahibi’ olsun diye “İlmiye” koymuş.

        • 7

          ESERLERİ

          Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni (1995), Sümerli Ludingirra- Zaman Tüneliyle Yolculuk (1996), İbrahim Peygamber - Sümer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre (1997), İnanna’nın Aşkı / Sümer’de İnanç ve Kutsal Evlenme (1998), Zaman Tüneliyle Sümer’e Yolculuk (1998), Hititler ve Hattuşa / İştar’ın Kaleminden(2000), Gılgameş / Tarihte İlk Kral Kahraman (2000), Ortadoğu Uygarlık Mirası (2002), Ortadoğu Uygarlık Mirası 2 (2003), Sümer Hayvan Masalları (2003), Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği (2004), Vatandaşlık Tepkilerim (2004), Atatürk Düşünüyor (2005), Sümerlilerde Tufan / Tufan’da Türkler (2008)

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Habertürk Anasayfa