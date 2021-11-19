Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, 'Babıtelli Merkez Valisi', 89 yaşındaki duayen gazeteci Güngör Denizaşan İstanbul’da vefat etti.
Hiç yazmak istemediğimiz haberler vardır! Ne yazık ki bu onlardan biri... Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelsi, 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, 1967'de çıkardığı 'Gazette 13' adlı gazeteyi 50 yıldan fazla kesintisiz yayınlayan, editörü 'Tatnti Auguri' ile birlikte Habertürk Gazetesi magazin ekinde yıllarca 'mizahi nostalji' köşesini hazırlayan, 'Babıtelli Merkez Valisi', bizlerin 'Günögör Abi'si, duayen gazeteci Güngör Denizaşan hayatını kaybetti.
Siyasetçilerden iş insanlarına, sanatçılardan sporculara birçok ünlü ismin hayatının en unutulmaz anlarını kamerasıyla ölümsüzleştiren, haberlerine konu olan kişilerle 'dost' olmayı başaran türünün son örneği bir gazeteciydi Güngör Denizaşan...
1934 yılında İstanbul’da doğan Denizaşan, Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Belediye Konservatuarı’nda şan ve tiyatro eğitimi aldı. Opera sanatçısı olarak başladığı sanat hayatında Yeşilçam'da aralarında 'Ah Güzel İstanbul'un da bulunduğu birkaç filmde kısa roller alan Güngör Denizaşan, sonunda büyük aşkı gazetecilikte karar kılmıştı. Türk Haberler Ajansı’nda foto muhabiri olarak gazeteciliğe başlayan Son Saat, Gece Postası gazetelerinde veAkşam Gazetesi’nde sanat ve cemiyet muhabiri olarak çalışan Güngör Denizaşan, 10 binden fazla fotoğraftan oluşan bir arşive sahipti.
Türkiye'nin en önemli opera dürbünü koleksiyonuna sahip olan Güngör Denizaşan geçen yıl İstanbul Beyoğlu’nda hem yaşadığı hem de gazete merkezi olarak kullandığı evi depreme dayanıksız olduğu için boşaltılmıştı. Parkinson da ola Güngör Denizaşan Gazette 13'ün yayın hayatına son noktayı koymak zorunda kalmıştı. Duayen gazeteci bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Güngör Denizaşan’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı: “Değerli meslektaşımız Güngör Denizaşan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Denizaşan’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.”
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Duayen gazeteci Güngör Denizaşan hayatını kaybeti/duayen-gazeteci-gungor-denizasan-hayatini-kaybeti-3258154
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