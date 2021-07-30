Dua Lipa, iklim değişikliğine dikkat çekerek, Türkiye'ye destek verdi. Türkiye 28 Ağustos'tan beri birçok noktada çıkan yangınları söndürebilmek için mücadele ediyor.

Dua Lipa, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Zavallı gezegenimiz ağlıyor. İklim değişikliğinin gerçek olduğunu ne zaman göreceğiz. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Doğa anayı koruyun! Seninleyim Türkiye."