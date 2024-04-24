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        Haberler Gündem Politika Bahçeye taşan tartışma! DSP Lideri Aksakal ile DEM Partili Sakık'ın Meclis'teki tartışması gündeme geldi!

        DSP Lideri Aksakal ile DEM Partili Sakık'ın Meclis'teki tartışması bahçeye taştı

        DEM Partili belediyelerde yaşanan 'İstiklal Marşı' ve 'bayrak' tartışmaları TBMM'den Meclis bahçesine taşındı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık tartıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:04 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:41
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        TBMM'deki tartışma bahçeye yansıdı
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        DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile TBMM 23 Nisan özel oturumunda DEM Partili belediyelerde yaşanan 'İstiklal Marşı' ve 'bayrak' tartışmalarına tepki gösteren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın tartışması Meclis bahçesine taştı. Sakık, Aksakal'a "Sen terbiyesizsin. Partini bütün her şeyini satmışsın bir milletvekilliğine" derken, Aksakal ise Sakık'a "Dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil" diye cevap verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bazı DEM Partili belediyelerde Türk bayrağı ve İstiklal Marşı tartışmalarına tepki gösterdi. Aksakal’ın "Hedef topraklardan biri olan Türkiye içinde de bir karışıklığın altyapısını oluşturmak adına özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki bazı yerel kurumlarımızda milli değerlerimize yönelik kalkışma denemelerine de başlanmış olmaları bunun en açık kanıtıdır" sözlerine Dem Partili Sırrı Sakık'ın tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginlik Meclis bahçesine de taştı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansırken, Sakık, Meclis bahçesinde gördüğü Aksakal'a, "Sen terbiyesizsin çünkü yalan söylüyorsun. Sen halka, bir partiye iftira atıyorsun. Partini bütün her şeyini satmışsın bir milletvekilliğine" dedi.

        Sakık'ın sözlerine cevap veren Aksakal ise "Niye soruşturma açtılar size, dayı mısın sen? Eşkıyalığı dağlarda yaparsın, burada değil. Size pabuç mu bırakacağım ben" dedi. Taraflar, sözlü tartışmanın ardından içeriye girdi.

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        #Önder Aksakal
        #Sırrı Sakık
        #TBMM
        #Son dakika haberler
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