Drona çobanlık yaptırıyor

1 Şurada Paylaş! Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık köyünde yaşayan 24 yaşındaki Onur Ekin, hayvancılıkla uğraşırken aynı zamanda sosyal medya içerikleri üretiyor. Ekin, köyün merasında otlayan ineklerini sıra dışı bir yöntem kullanarak ahıra getiriyor. Sabah erken saatlerde merada otlamak için bıraktığı inekler, gün batımından önce geri dönmeyince onca yolu dolaşmak yerine farklı bir yöntem deniyor.

2 Şurada Paylaş! Evinin kapısından, drone ile ineklerinin yerini tespit eden Ekin, onları bir araya topladıktan sonra drone aracılığıyla peşine takarak ahıra yönlendiriyor. Dronun sesi ve kendisinden ürken inekler, kısa sürede ahıra dönüyor. Ekin, bu anları sosyal medya hesabında paylaşınca kısa sürede büyük ilgi gördü.

3 Şurada Paylaş! Sadece kendi hayvanlarını değil, komşularının kaybolan ineklerini bulmaya da yardımcı olduğunu ifade eden Ekin, drone ile komşusu Şaziye Ekin'in kaybolan ineklerini köy mezarlığının yakınında bulduğunu dile getirdi. Ekin'in bu ilginç yöntemi, sosyal medyada olduğu kadar köyde de büyük ilgi topluyor. Onur Ekin açıklamasında şunları dile getirdi:

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4 Şurada Paylaş! "Meydancık köyünde yaşıyorum. Köyde hayvancılık yapıyoruz. Sosyal medyada dronla bir çok içerik üretiyorum. Bunu da hayvanlar da kullanmak istedim. Otluğa çıktıkları zaman merada ağaçların, çalılıkların arasında onları bulması çok zor oluyor. Araziyi tamamıyla gezmemiz gerekiyor ki inekleri bulabilelim. Ben de bunu dronla denemeyi planladım. Dronla yukardan inekleri daha kolay bulabileceğimi düşündüm öyle de oldu. Dronla inekleri buldum. İneklerde drondan korktuklarını için ahıra kadar dronla peşlerinden kovaladım. O sırada komşunuzun ineği kaybolmuştu onu da bu vesileyle bulmuş olduk. Ekrandan ineğin hangisi olduğunu göstererek bulduk. Böylece pratik şeklide arazide gezmek yerine köyde drone uçurarak inekleri daha kolay getirebiliyorum."



Artvin'in Şavşat ilçesi Meydancık köyünde yaşayan 24 yaşındaki Onur Ekin, hayvancılıkla uğraşırken aynı zamanda sosyal medya içerikleri üretiyor. Ekin, köyün merasında otlayan ineklerini sıra dışı bir yöntem kullanarak ahıra getiriyor. Sabah erken saatlerde merada otlamak için bıraktığı inekler, gün batımından önce geri dönmeyince onca yolu dolaşmak yerine farklı bir yöntem deniyor.

Evinin kapısından, drone ile ineklerinin yerini tespit eden Ekin, onları bir araya topladıktan sonra drone aracılığıyla peşine takarak ahıra yönlendiriyor. Dronun sesi ve kendisinden ürken inekler, kısa sürede ahıra dönüyor. Ekin, bu anları sosyal medya hesabında paylaşınca kısa sürede büyük ilgi gördü.

Sadece kendi hayvanlarını değil, komşularının kaybolan ineklerini bulmaya da yardımcı olduğunu ifade eden Ekin, drone ile komşusu Şaziye Ekin'in kaybolan ineklerini köy mezarlığının yakınında bulduğunu dile getirdi. Ekin'in bu ilginç yöntemi, sosyal medyada olduğu kadar köyde de büyük ilgi topluyor. Onur Ekin açıklamasında şunları dile getirdi:

"Meydancık köyünde yaşıyorum. Köyde hayvancılık yapıyoruz. Sosyal medyada dronla bir çok içerik üretiyorum. Bunu da hayvanlar da kullanmak istedim. Otluğa çıktıkları zaman merada ağaçların, çalılıkların arasında onları bulması çok zor oluyor. Araziyi tamamıyla gezmemiz gerekiyor ki inekleri bulabilelim. Ben de bunu dronla denemeyi planladım. Dronla yukardan inekleri daha kolay bulabileceğimi düşündüm öyle de oldu.

Dronla inekleri buldum. İneklerde drondan korktuklarını için ahıra kadar dronla peşlerinden kovaladım. O sırada komşunuzun ineği kaybolmuştu onu da bu vesileyle bulmuş olduk. Ekrandan ineğin hangisi olduğunu göstererek bulduk. Böylece pratik şeklide arazide gezmek yerine köyde dron uçurarak inekleri daha kolay getirebiliyorum.”