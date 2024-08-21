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        Haberler Gündem Drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin TL ceza - Güncel haberler

        Drift atan ehliyetsiz sürücüye para cezası

        Eskişehir'in Alpu ilçesinde otomobille drift atan ehliyetsiz sürücü S.B.'ye, trafik ekiplerince 59 bin 567 TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:10 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:10
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        Drift atan ehliyetsiz sürücüye para cezası
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        Alpu ilçesinde oturan S.B. gece, meydanında kullandığı otomobille bir süre drift atarak oradan uzaklaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen Alpu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alarak S.B.'yi tespit etti.

        Drift attığı mobese kameralarına yansıyan sürücü S.B.’ye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafiğe açık alanda drift atmak suçlarından toplamda 59 bin 567 TL idari para cezası uygulandı.

        Aracın gerçek sahibine de ehliyetsiz araç kullandırmak suçundan idari para cezası uygulandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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