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Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geldi - GS transfer haberleri

Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geldi

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira, İstanbul’a geldi. Uçağın geç saatlerde inmesine rağmen yüzlerce taraftar, havalimanına gelerek sevgi gösterisinde bulundu

07.08.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal’dan Lucas Torreira ile 3+1 yıllığına anlaştı. 

  • Forvet mevkiini Haris Seferovic transferi ile güçlendiren sarı-kırmızılılar son olarak Belçikalı Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

  • İki oyuncu da gece saatlerinde özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya yüzlerce taraftar geldi. 

  • Yeni transferlerin kapıdan geçişi ile birlikte boyunlarına Galatasaray atkıları asılırken, taraftarlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu.

  • Şaşkınlığını gizleyemeyen Torreira yaptığı ilk açıklamada, “Büyüleyici bir atmosfer var. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Büyük bir sevgi var” dedi.

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