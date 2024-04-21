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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens'ten yeni sözleşme açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens'ten yeni sözleşme açıklaması!

        Galatasaray'ın önemli isimlerinden Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 22:44 Güncelleme: 21.04.2024 - 22:44
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        Mertens'ten yeni sözleşme açıklaması!
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        Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Dries Mertens, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

        "GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

        Pendikspor maçı sonrası konuşan Dries Mertens "İyi bir maçtı. İyi oynadık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor lige. Tezahüratlar kendimi çok özel hissettiriyor. Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyoruz ne olacağını. Ailem de ben de Galatasaray'da çok mutluyuz." dedi.

        36 yaşındaki Belçikalı yıldızı ayrıca "Galatasaray'da çok mutluyum, oğlum Ciro da çok mutlu. Okan Hoca ile ilişkim çok iyi. Futbolu çok iyi biliyor. İyi bir şekilde yönlendiriyor beni." ifadelerini kullandı.

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