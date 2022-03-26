DRD Filo Kiralama’ya yeni genel müdür

Filo kiralama şirketi DRD'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni genel müdürü Özgür Kara oldu.

Özgür Kara, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme üzerine yaptı.

Profesyonel hayatına Garanti Bankası’nda başlayan Kara, sırasıyla Garanti Faktoring, TEB, HSBC bankalarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.

DRD Filo Kiralama bünyesine katılmadan önce Tam Faktoring’de Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

2015 yılında otomotiv sektörüne geçiş yaparak DRD Filo Kiralama’ya katılan Kara, 2020 yılından itibaren Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev yapıyordu.