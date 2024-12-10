Çaba Derneği Onursal Başkanı, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Özlem Cankurtaran, vefat etti. Cankurtaran'ın cenazesi, 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Demet Akbağ, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Hamdi Alkan, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak yaşadıkları üzüntüleri dile getirdi.

Ali Sunal, dostuna şu ifadelerle veda etti: Ne yazabilirim ki buraya veya yazacaklarıma burası yeter mi? Çok zor bir zamanımdı ilk tanışmamız. Hayata bağlılığı, bitmek bilmeyen sevgisi, bana olan inancı, dostluğu, sırdaşlığı ve her andan mutluluk ve eğlence çıkarmasıyla benim bu hayatta en yakınlarımdan biri hatta belki de en yakınım oldu. Nikâh şahidim oldu. Yol arkadaşım oldu. Canım oldu. Cankurtaranım oldu.

Bütün dostluğumuz sırasında sana siz dedim şimdi ilk ve son defa sen diyeceğim. Benim Özlemim Cankurtaranım iyi ki inadına beni çağırmışsın iyi ki bana kucak açmışsın iyi ki seni tanımışım. Sen iyi kilerin en güzelisin.

Arkanda bana zorlu bir görev bıraktın şimdi senin bu kadar insanın canı olmanı, cömertçe paylaştığın sevgini, zekânı, dostluğunu, kısacası harikalığını çocuklarıma eksiksiz anlatmam aktarmam gerek.

Keşke gitmeseydin de dünyadaki herkes seni tanısaydı. Ama işte cennette bile senin gibi bir meleğe ihtiyaç var demek ki… Seni çok seviyorum.