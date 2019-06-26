26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de ilk kalp naklini yapan Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında hayatını kaybetti. Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Bayazıt'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtti.
"BANA MEMLEKETİMİN İHTİYACI VAR"
AA'nın haberine göre; Türk tıbbında ve cerrahisinde bir ekol olan, on binlerce kalbe dokunmuş, yetiştirdiği cerrah ve kardiyologların yüz binlerce kalbe dokunmasını sağlayan hocaların hocası Kemal Bayazıt'ın, yıllar önce "İngiltere'de kal" dediklerinde, "Bana memleketimin ihtiyacı var." diyerek dönmesinin Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Prof. Dr. Küçükaksu, Türk tıp camiasına ve kalp hekimliğine başsağlığı diledi.
Kemal Bayazıt için İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde cuma günü sabah saat 10.00'da uğurlama, daha sonra kuruluşunda çalıştığı Siyami Ersek Kalp Hastanesinde saat 11.00'de tören düzenleneceğini belirten Küçükaksu, Bayazıt'ın cenazesinin öğle vakti Şakirin Camisi'de kalınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.
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