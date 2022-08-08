Doya Doya Moda programının yeni haftanın yarışmacısı Yağmur Güven oldu. Doya Doya Moda izleyicileri, yeni yarışmacı Yağmur ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Peki, Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Yağmur kimdir? Doya Doya Moda Yağmur kaç yaşında, nerelidir? İşte Doya Doya Moda yeni yarışmacısı ile ilgili detaylar...

DOYA DOYA MODA YAĞMUR KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Yağmur Güven, 23 yaşında. Aslen Erzurumlu olan Yağmur Güven İstanbul'da yaşıyor.

Yağmur Güven, Radyo Televizyon mezunu. Spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. İlişki koçluğu da yapan Yağmur Güven, moda konusunda iddialı olduğunu belirtti.