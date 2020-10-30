Doya Doya Moda programında eleme heyecanı yaşandı. Doya Doya Moda yarışmasında hem stili hem de bir karakter yaratmaya çalışan yarışmacılar her şeylerini ortaya koyuyor. Gün onunda jüri 10 puan üzerinden değerlendirme yapıyor.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda’da bu hafta Rabia, Rümeysa ve Tuğçe potaya kaldı. Doya Doya Moda haftanın finalinde Rabia'nın elendiği açıklandı. Daha sonra ise bunun şaka olduğu söylendi ve eleme yapılmadı.