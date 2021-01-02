Doya Doya Moda'da haftanın finali bölümünün konsepti “Yılın İlk Akşam Yemeği” konsepti oldu. Büyük beden ve kilolu 7 kadının şıklık yarışına girdiği Doya Doya Moda 1 Ocak Cuma günü kim elendi? Doya Doya Moda 1 Ocak haftanın birincisi kim?

DOYA DOYA MODA 1 OCAK CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın her bölümünde yarışmacılar belli bir konsept etrafında giyiniyor. Doya Doya Moda'da haftanın son podyum günü olan 1 Ocak Cuma günü yarışmacılar “Yılın İlk Akşam Yemeği” konseptiyle yarıştı. Doya Doya Moda yarışmasında 1 Ocak Cuma günü elenen isim Sabiha oldu.



DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da haftanın birincisi Özde oldu.