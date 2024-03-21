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        Haberler Sağlık Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde +1 mutluluk

        Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde +1 mutluluk

        21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Down sendromlu çalışanlar ve aileleri "Lezzet Arası Atölyesi"nde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:47
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        Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde +1 mutluluk
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        21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında CarrefourSA tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Down sendromlu çalışanlar ve aileleri Lezzet Arası Atölyesi’nde bir araya getirildi.

        Toplumun farklı kesimlerindeki dezavantajlı bireyleri topluma kazandırmak için hayata geçirilen ve Down sendromlu bireylerin istihdamını destekleyen “+1 Mutluluk” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar pizza ve kurabiye atölyesinde keyifli anlar geçirdi.

        "DOWN SENDROMLU BİREYLERİN BİZDEN BİR FARKLARI YOK"

        Etkinlikte konuşan CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, “Down sendromlu bireyler toplumda dezavantajlı gruplar olarak görülüyor. Ancak doğru eğitim ve yeteneklerine göre konumlandırıldıklarında iş hayatında da toplumda da bizden bir farkları yok. 'Farkındayız ama farklı değiliz' diyerek yola çıktığımız +1 Mutluluk projesi kapsamında Down sendromlu bireyleri Lezzet Arası restoranlarımızda istihdam ederek, toplumda dezavantajlı olarak görülen bu kişilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve ekonomik olarak kendi ayakları üstünde durmalarını hedefliyoruz. 2023 yılında başlattığımız +1 Mutluluk projesi kapsamında; İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve Ankara’da 9 Down sendromlu çalışma arkadaşımızı Lezzet Arası restoranlarımızda istihdam ettik" dedi.

        "DAHA FAZLA DOWN SENDROMLU BİREYİ İŞ HAYATINA KATMA KONUSUNDA HEYECANLIYIZ"

        Down sendromlu bireyleri istihdam ederken özgüvenlerini yükseltecek ve kendilerini iyi hissedecekleri şekilde doğrudan müşteriyle temas edecekleri noktalara yerleştirildiklerini söyleyen Tura, şöyle devam etti: “+1 Mutluluk projesini hayata geçirirken çok ciddi bir ön hazırlık sürecinden geçtik. Down sendromlu arkadaşlarımızın görev alacağı mağazalarımızdaki 715 çalışma arkadaşımıza, iş koçları ve eğitim birimimiz ile eğitimler verdik. Böylece Down sendromlu ekip arkadaşlarımızla doğru iletişim kurmaları konusunda profesyonel destek sağladık. 1. yılını doldurmak üzere olan +1 Mutluluk yaklaşımımızı tüm Lezzet Arası restoranlarımıza yayma ve çok daha fazla Down sendromlu bireyi iş hayatına katma konusunda büyük bir heyecan duyuruyoruz. Yarattığımız faydayı görmek ve bu konuda öncü olmak bizim için ayrı bir gurur” ifadelerini kullandı.

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