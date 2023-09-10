Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, üst üste ikinci kez Avrupa'da tarih yazdı

Milli takımın Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'daki final maçını kazanmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Acar, "Şampiyona finalinin favorisi olmaz diye söylemiştim, final maçı bizim için biraz zor geçti. Ülkemize 2021 yılında getirdiğimiz Avrupa Şampiyonluğu'nu, tarihimizde bir ilki de başararak ikinci Avrupa şampiyonluğunu getiriyoruz. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğu ülkemize geldi." diye konuştu.