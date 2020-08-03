Kentte yaşayan down sendromlu Tur'un, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Mardin Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tur, yaşam mücadelesini kaybetti.

AA'nın haberine göre Tur'un cenazesi Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda Kayalar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tur'a koronavirüsün, düğün törenine giden ailesinden bulaştığı şüphesi üzerinde duruluyor. Anne Gevre Tur'un (54) da Kovid-19 teşhisi ile Derik Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!