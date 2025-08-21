Habertürk
        Döviz mevduatlarında gerileme

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 348 milyar 374 milyon 476 bin lira artarak 25 trilyon 1 milyar 953 milyon 202 bin liraya çıktı. Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 1 milyar 442 milyon dolarlık azalış görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 15:41 Güncelleme: 21.08.2025 - 15:42
        Döviz mevduatlarında gerileme
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 15 Ağustos ile biten haftada 348 milyar 374 milyon 476 bin lira artarak 24 trilyon 653 milyar 578 milyon 725 bin liradan 25 trilyon 1 milyar 953 milyon 202 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,4 artışla 13 trilyon 998 milyar 237 milyon 380 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,2 azalışla 7 trilyon 896 milyar 865 milyon 542 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 233 milyar 550 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 194 milyar 252 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 15 Ağustos itibarıyla 1 milyar 442 milyon dolarlık azalış görüldü.

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 4 trilyon 798 milyar 501 milyon 327 bin lira oldu.

        Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 600 milyar 622 milyon 795 bin lirası konut, 54 milyar 306 milyon 929 bin lirası taşıt, 1 trilyon 786 milyar 908 milyon 161 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 356 milyar 663 milyon 442 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Ağustos ile biten haftada 111 milyar 283 milyon 482 bin lira artarak 19 trilyon 673 milyar 627 milyon 800 bin liraya yükseldi.

